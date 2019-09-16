HABER

Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.

Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli D.A., H.Ş., F.E., R.A., K.K., Y.Ç., O.A., C.T. gözaltına alındı. Operasyonda suç unsuru çek senet, çeşitli marka silahlar, bol miktarda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltıÇanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Anne- kızın başına binanın dış cephe kaplamasının düşme anı kameradaAnne- kızın başına binanın dış cephe kaplamasının düşme anı kamerada
Çanakkale’de silah kaçakçılığıÇanakkale’de silah kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.