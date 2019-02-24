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Çanakkale'de okullar yarın tatil (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL  Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

ADA SEFERLERİ YARIN DA İPTAL
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine dün ve bugün ulaşım sağlanamazken, yarınki seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugünkü tüm seferler iptal edildi. 2 gündür adalara ulaşım sağlanamıyor. Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın da tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.15, Geyikli’den Bozcaada’ya ise 08.00 seferlerinin iptal edildiği, daha sonraki seferler hakkinde ise ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği ilçelere Gelibolu’da eklendi. Böylece okulun tatil edildiği ilçe sayısı 8 oldu.

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

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