Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Çanakkale’de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale’de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır” denildi.

