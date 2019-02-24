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Çanakkale’de okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Çanakkale’de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Çanakkale’de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale’de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır” denildi.

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