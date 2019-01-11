Çanakkale'de olaylı yıkım

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan evin sahiplerinin ekiplere karşı koyması üzerine olaya polis ve zabıta memurları müdahil oldu.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. 2 yıl önce alınan yıkım kararı ev sahiplerine tebliğ edilip evin doğal gaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturanlar evi boşaltırken, ikinci kattaki aile ise başka bir eve çıktı ancak eşyaları boşaltmadı.

Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım için iş makineleriyle iki katlı evin bulunduğu sokağa geldi. Evdeki eşyaların dışarıya çıkarıldığı sırada haberi alan Rıdvan Ç, annesi Hamiyet Ç ve kardeşi Kani Ç. duruma tepki gösterdi.

Elinde tapu ve belgelerle balkona çıkan ve haberleri olmadan evinin yıktırıldığını öne süren Rıdvan Ç, "Haberim olmadan evimi yıktırıyorlar. Tamam yıkım kararı çıktı da mağduriyetim, eşyalarım, evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Ben evimi yıktırmam." şeklinde konuştu.

Evden çıkmamakta direnen kişi, polis ve zabıta eşliğinde balkondan indirildi. Aile, polis müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bu sırada kısa süreli baygınlık geçiren Rıdvan Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşyaların belediye ekiplerince çıkarılmasının ardından ev, iş makineleriyle yıkıldı.

