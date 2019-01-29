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Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki sahil bölgesinde gezenler, deniz yüzeyinde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.

Dalgaların etkisiyle karaya yaklaşan yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 20 kilogram ağırlığındaki caretta caretta kıyıya doğru çeken vatandaşlar daha sonra durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlardan Ekrem Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahilde gezerken cansız haldeki hayvanı gördüklerini ve kumsala çektiklerini belirterek, "Biz ölü olduğunu sonra anladık. Herkes görsün diye buraya çıkardık. Bu canlıları daha önce de burada görmüştük." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise fotoğrafları kendisine gönderilen deniz kaplumbağasını görselden incelediğini, buna göre yetişkin ve üreyebilen yaşta bir dişi olduğunu söyledi.

Bölgede balık avcılığının yapıldığını hatırlatan Özdilek, carettanın balık ağlarına takılıp boğularak öldüğünü tahmin ettiklerini, vücudunda yara izine rastlamadıklarını ifade etti.

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