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Çanakkale’de ölüm böyle teğet geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazaları (MOBESE) kameralarına yansıdı.Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik hareketliliği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE kameraları tarafından sürekli görüntüleniyor.

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazaları (MOBESE) kameralarına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik hareketliliği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE kameraları tarafından sürekli görüntüleniyor. Kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri göz önüne seriliyor.
Atatürk Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bir otomobille minibüsün çarpışması kameraya yansıdı. Kazada bir kişi ise hafif yaralandı. Emniyet Müdürlüğü, bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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