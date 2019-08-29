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Çanakkale'de orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'de orman yangını (1)

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ekipleri, arazözlerle sevk edildi. Dardanos mevkisinden havalanan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Bölgeye Edremit ve Keşan'dan da helikopterlerin gönderildiği belirtildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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Çanakkale'de orman yangını (1)Çanakkale'de orman yangını (1)Çanakkale'de orman yangını (1)Çanakkale'de orman yangını (1)

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