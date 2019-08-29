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Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kalabaklı köyü civarında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca üç helikopterle destek veriliyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, Kalabaklı köyündeki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

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