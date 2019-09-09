Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale Kara Savaşları’nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kilitbahir Köyünde "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10:45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler Çanakkale Liman Başkanlığı’nı arayarak ihbarda bulundu. İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığına ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons ediyor. Bölgeye itfaiye ve Orman ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken denizden de söndürme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kilitbahir Kalesi ile "Dur Yolcu" yazısının arasındaki ormanlıkalanda başlayan yangın Çanakkale merkezden de görülüyor. Bölgede Namazgah Tabyası ve Hamidiye tabyaları bulunuyor.



