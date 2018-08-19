Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görülebiliyor.
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