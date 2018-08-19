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Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

  ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı.

Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görülebiliyor.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)

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