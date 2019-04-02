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Çanakkale’de otelde çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 22:34 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Sazlı Altı mevkiindeki 2 katlı turistik otelde saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Sazlı Altı mevkiindeki 2 katlı turistik otelde saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm oteli sardı. Otelde müşteri olmayışı olası facianın önüne geçerken otelde çalışan görevlilerde yangını söndürebilmek için seferber oldu. Olay yerine tedbir amaçlı 112 ambulansı gönderildi. İhbar üzerine olay yerine Ayvacık, Küçükkuyu ve Edremit Belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti.
2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatıldı. Ayhan Kılınç’a ait otelin sezon öncesi kapalı olduğu ve müşterisi bulunmadığı öğrenildi.

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