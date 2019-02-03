HABER

Çanakkale'de otomobil dereye uçtu iddiası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 08:34 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince sualtı kontrolleri gerçekleştirildi. Gece görüş özellikli drone ile bölgede tarama faaliyeti yürütüldü. Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz da olay yerinde çalışmaları koordine etti.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?
Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştır

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dünyaca ünlü dağcılar 'sakin kent'te buz tırmanışı yaptı

Dünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptı

Halı sahayı kana buladı! Linç edilmekten polis kurtardı!

Taş ve sopalar havada uçuştu! Halı sahada dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.