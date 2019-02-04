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Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

Çanakkale´nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Menderes çayı üzerindeki Akköy geçidi olarak bilinen bölgede pazar günü saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu.

Çanakkale´nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede yapılan aramalar yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibiyle devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Menderes çayı üzerindeki Akköy geçidi olarak bilinen bölgede pazar günü saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Aracın içinde bulunan dört gencin yükselen suyun içinde kaybolduğun bildirildi. Bölgede aramalara jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD, sahil güvenlik ve polis katılıyor. Ayrıca çalışmalara Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait bir helikopter, DSİ’ye ait ağır iş makinaları ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait zodyak botuyla ve deniz polisine ait bot, Balıkesir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve dalgıçlar katılıyor.
Öte yandan bölgeye ağır metal dedektörlerinin gelerek arama yapması bekleniyor.
İlk bilgiler doğrultusunda otomobilde 2 kişi olduğu düşünülürken, Çanakkale Valiliği, 2 ailenin daha çocuklarıyla ilgili kayıp ihbarında bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte kayıp sayısı 4’e çıktı. Gençlerin bulunduğu iddia edilen otomobile henüz ulaşılamadı. Gençlerinin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası

Çanakkale’de otomobilin dereye uçtuğu iddiası
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