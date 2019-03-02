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Çanakkale'de özel çocukların diş bakımı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı.

Çanakkale Diş Hekimleri Odası'nın koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah başkanlığındaki 15 kişilik ekip tarafından, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklar için diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Özel çocuklara, aileleri kontrolünde gerçekleştirilen diş sağlığı kontrolü ve tedavilerinin ardından ağız, diş bakımı ve sağlığı hakkında bilgiler verildi.

Çanakkale Diş Hekimlerinin davetlisi olarak geldiklerini belirten Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, "Çanakkale Belediyesi'nin Özel Uygulama Eğitim Merkezi'nde engelli çocuklarımıza koruyucu ve acil diş hekim hizmetleri vermeye geldik. Bugün 120'ye yakın çocuğumuzu tedavi etmeyi hedefliyoruz. Yarın da öğleye kadar özel çocuklarımızın diş sağlığı kontrollerini ve tedavilerini yapıp, İzmir'e döneceğiz. Bizim Türkiye'deki hedefimiz bu işin yapılabileceğini göstermek. Özellikle engelli çocukların kendi okullarında öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında tedavi edebilme olasılığımız çok yüksek oluyor" dedi.

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