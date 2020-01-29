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Çanakkale'de panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Çanakkale'de panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, park halinde bulunan panelvan aracı fark etti.

Ekipler, 9 kişilik araçta yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 13'ü çocuk, 22 düzensiz göçmeni yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen panelvan

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