Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi restorasyon çalışmaları sırasında 103 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekiplerinin, haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından top mermisini imha etti.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de alana gelerek incelemelerde bulundu.
Kaşdemir, yaptığı açıklamada, bölgede restorasyon çalışmalarını yürütürken patlamamış top mermisi bulunduğunu duyduklarını ve hemen gerekli önlemleri alarak jandarmaya bilgi verdiklerini söyledi.
Merminin güvenlik güçlerince imha edildiğini anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:
"Toprak altından bazen bir şehidimizin kemikleri, bazen savaşta kullanılmış bir kılıç, tüfek, postal, bir konserve kutusu, bazen de patlamamış bir top mermisi çıkabiliyor. Tarihi alanda yürürken, çalışma yaparken çok dikkatli olmak durumundayız. 103 yıl öncesinden bugüne kadar patlamadan kalmış top mermileri ayaklarınızın altında olabilir. Biz de bu hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz."
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