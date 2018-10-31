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Çanakkale'de prefabrik bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Bayramiç ilçesinde konut inşaat şantiyesinde bulunan prefabrik işçi yatakhane ve yemekhanesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Giysi, para ve kıymetli eşyaları yanan işçiler büyük üzüntü yaşadı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, konut inşaat şantiyesindeki işçi yatakhane ve yemekhanesi olarak kullanılan prefabrik binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Debboylar mevkisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 181 konutun inşaat alanındaki prefabrik yatakhane ve yemekhanede yangın çıktı.

İnşaatta çalışan yaklaşık 50 işçinin kullandığı prefabrik yapıda kaynak makinesinden çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ve arazözle müdahale edildi.

Söndürülen yangında prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi. Giysi, kıymetli eşya ve paraları küle dönen işçiler büyük üzüntü yaşadı.

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