Çanakkale'de, 'Rabia Naz' için eylem

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kadın Meclisi, geçen yıl Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölüm yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

Saat Kulesi önünde bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, geçen yıl Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamayı yapan Şeyma Alan, "11 yaşındaki Rabia Naz geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Rabia Naz'ın intihar ettiğini ileri sürdüler. Ölümün üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Dün Rabia Naz'ın aramızdan ayrılışının birini yılıydı. Düşünün, koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphelinin üzerine gidilmedi. Bugün Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istiyoruz. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümü açığa çıkarmak için çalışmalıdır. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adalet sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan Ailesi'nin yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

