Çanakkale'de Sahil Güvenlik’ten trol teknelerine drone ile operasyon

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından trol avcılığı yapan teknelere yönelik gece ve gündüz havadan drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale Valiliğince 'suçun önlenmesi, suçluların teşhisi, takibi ve suçun delillendirilmesi' amacıyla Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca drone tahsisi yapıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince trol tekneleri tarafından yasak alanların sıkça ihlal edildiği Bozcaada, Ezine, Karabiga ve Kabatepe açıklarında 3 ay boyunca yapılan denetimlerde dip trolü avcılığı yapan 5 tekne yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve havadan gece ve gündüz drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi. Teknelerdeki ağ ve kapılardan oluşan av donanımlarına, balıklara ve 1 tekneye de el konuldu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca sürdürülen çalışmaların havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına göre devam ettirilirken, bu kapsamda sürdürülebilir avcılığın devamı, balık stoklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

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