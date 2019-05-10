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Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu.Kayalar Köyü sahilinde kıyıya vurmuş bir çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı.

Çanakkale’de sahilde çocuk cesedi bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu.
Kayalar Köyü sahilinde kıyıya vurmuş bir çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 3-4 yaşlarında bir çocuğun cesediyle karşılaştı. Sahile vuran çocuk cesedi, Ayvacık Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin bir hafta önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmenleri taşıyan botun batması sonucu kaybolan göçmenlerden biri olduğu düşünülüyor.

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