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Çanakkale'de sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polisin bir evde yaptığı aramada sahte içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi, U.K.

Çanakkale'de sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polisin bir evde yaptığı aramada sahte içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi, U.K. gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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