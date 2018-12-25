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Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sahte içki ve uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubelerinin desteğiyle kentte kaçak içki ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, üzerinde sahte bandrol bulunan 60 şişe içki, 150 fişek halinde 100 gram sentetik uyuşturucu, 30 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ile 6 bin lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

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