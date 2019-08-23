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Çanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de piyasaya sahte para sürdükleri öne sürülen 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de piyasaya sahte para sürdükleri öne sürülen 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, incelemede 100 TL'lik 69 sahte banknot, 50 TL'lik 9 sahte banknot, sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 TL'lik çek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipler, esnaftan gelen sahte para ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler G.B. (25), Ş.Y. (34), N.A. (50), N.Y. (30), H.B.'yi (16) takibe aldı. Şüphelilerin kullandıkları 34 NE 8124 plakalı aracı Kepez Beldesi Atatürk Mahallesi üzerinde durduran ekipler araçta bulunan G.B., H.B. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede, 100 TL'lik 69 sahte banknot, 50 TL'lik 9 sahte banknot, sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 TL'lik çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği düşünülen 1938 TL paraya el konuldu.
Öte yandan şüphelilerden Ş.Y. ve N.Y. de evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şüphelilerin iki iş yerine sahte para verdikleri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltıÇanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltıÇanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltıÇanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

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