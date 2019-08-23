Çanakkale’de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mali Büro Amirliği ekipleri, Çanakkale esnafından çok sayıda sahte para ihbarı gelince harekete geçti. Bölgedeki esnafın kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, G.B, H.B, N.A, N.Y, Ş.Y, isimli şahısların, Çanakkale’deki birçok iş yeri üzerinden piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.

Yapılan araştırmaların sonucunda KOM Şube ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. 34 NE 8124 plakalı araçla Çanakkale’nin Kepez beldesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli şahıslardan G.B., H.B. ve N.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede 100 TL’lik 69 sahte banknot, 50 TL’lik 9 sahte banknot, sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 TL’lik çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği düşünülen bin 938 TL paraya el konuldu.

Diğer iki şüpheli şahıs Ş.Y ve N.Y.’nin de evlerine KOM Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan incelemelerde iki iş yerine sahte para verdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.