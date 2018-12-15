HABER

Çanakkale'de sahte rakıya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 600 şişe sahte rakı, 20 bidon içinde etil alkol ve 20'şer litrelik 10 bidon içinde içime hazır sahte rakı ele geçirdi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 600 şişe sahte rakı, 20 bidon içinde etil alkol ve 20'şer litrelik 10 bidon içinde içime hazır sahte rakı ele geçirdi. Sahte rakı üreten 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan teknik takibin ardından ormanlık alandaki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir rakı firmasına ait şişelere konulmuş, içime hazır 600 şişe sahte rakı, 20 bidon içinde etil alkol, 20'şer litrelik 10 bidon içinde de içime hazır sahte rakı ele geçirildi. Sahte içkilerin yapımında kullanılan imalathane ve ekipmanlara el konuldu. Sahte rakı imal eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

PARTNERDünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...Dünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...
Havadan tespit edilen lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandıHavadan tespit edilen lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı
Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğrafTabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

Dünyayı ikiye bölen karar! Yüksek tansiyon

AK Parti'de aday telaşı!

AK Parti'de aday telaşı!

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Hadise'den Beyaz'la aşk iddialarına yanıt geldi!

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Ay Yapım'dan Çarpışma dizisi açıklaması

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamıyor

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamıyor

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.