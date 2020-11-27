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  4. Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

27.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de sahte ve kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar kapsamında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.İş yerlerinde yapılan aramalarda; 465 litre etil alkol, 525 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 2,5 litre aroma, 29 adet cinsel güç artırıcı kapsül ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Çanakkale’de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik yaptıkları araştırmalar kapsamında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda; 465 litre etil alkol, 525 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 2,5 litre aroma, 29 adet cinsel güç artırıcı kapsül ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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