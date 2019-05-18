Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda 104 yıl önce şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda 104 yıl önce 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar'a kadar, olan cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, 57'nci Alay Şehitliği önünde gerçekleşti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeği ile başladı. Ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Tıbbiyeden Şehadete programımızın bu sene 9'uncusunu gerçekleştiriyoruz. 57'nci Alay Şehitliğinde arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı açtık. Geçmişimizi bilerek, 1915 Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstleniyoruz. Çünkü 100 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında tıbbiyeden gelen öğrencilerimiz şehit düştü. Bu yüzden Şehit tıbbiyeli öğrencilerimizi yad etmek adına bu programı düzenledik" dedi.

Program, Namazgah'ta Teravih Namazı ardından Turgay Güleç'in günün önemine dair sohbeti, saat 02.00'de 57'nci Alay Şehitliğinde sahur, saat 03.30 da Kesik Dere Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından sona erecek.

