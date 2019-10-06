HABER

Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla 'Cami ve Hayat' sloganı ile Şehitler Camisi bahçesine fidan dikildi.

Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla 'Cami ve Hayat' sloganı ile Şehitler Camisi bahçesine fidan dikildi.
'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca farkındalık oluşturmak için 'Cami ve Hayat' sloganı ile bu yıl Türkiye genelinde birçok camide cemaat ve din görevlilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Çanakkale'de de Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Şehitler Camii imamı Hamza Uslu, din görevlileri ve cemaat katıldı. Etkinlik kapsamında Bülbül ve beraberindekiler, dualar eşliğinde çam fidanlarını toprağa ekti.
İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül "Bugün Şehitler Camimizde, şehitler diyarında din görevlisi kardeşlerimizle birlikte, şube müdürlerimizle ve sevgili cemaatimizle bu kampanyaya destek vermiş olduk. Her bir camimizin bahçesinde yetişen fidanlarımız gibi nice nice güzel nesillerin yetişmesini, diplerinde güzel insanların gölgelenmesini Allahtan niyaz ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildiÇanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildiÇanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

ABD'nin konuştuğu davada şoke eden gelişme!

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları okçuluk mücadelesinde

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları 'Ok Savaşları'nda

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar! İki anne HDP binasına girmek istedi

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.