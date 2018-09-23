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Çanakkale'de şehitlik gezisi faciayla sonuçlanıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye şehitlikleri gezmeye gidenleri götüren 2 otobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i sürücü 5 kişi yaralandı.

Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye şehitlikleri gezmeye gidenleri götüren 2 otobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i sürücü 5 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Erkan Helvacı'nın, yolcuların can güvenliğini düşünerek, otobüsü şarampole düşürmek yerine önündeki otobüse arkadan çarparak durdurduğu ortaya çıktı. Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nden çok sayıda vatandaşı Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikleri gezmeye getiren Edremit Belediyesi’ne ait 3 otobüsten 2'si, saat 08.30 sıralarında Çanakkale’ye 30 kilometre kala zincirleme kaza yaptı. En önde seyreden Edremit Belediyesi'ne ait 10 KZ 438 plakalı otobüsün sürücüsü Sedat Aktaş, hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasına önlem olarak konulmuş dubayı son anda fark etti. Daralan yolda ani fren yaparak yavaşladı. Arkasındaki 10 LN 290 plakalı otobüsün sürücüsü Levent Yalçın da fren yaparak yavaşladı. En arkadan gelen 10 KZ 277 plakalı otobüsün sürücüsü Erkan Helvacıoğlu ise önünde duran otobüsün aynasını sıyırıp yanından geçti. Ancak daralan yolda manevra alanı kalmayınca, otübüsü şarampole düşürmemek için en öndeki 10 KZ 438 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yolcuların can güvenliğini düşünüp otobüsü şarampolde yan yatırmamak adına şoför mahallinden önündeki otobüsün arkasına çarparak kendi canını tehlikeye atan ve faciayı önleyen sürücü Erkan Helvacıoğlu, sıkıştığı yerden araçtakiler tarafından çıkarıldı. Sürücü Erkan Helvacıoğlu ile birlikte kazada yaralanan yolcular Neziha Baydemir, Sevgi Halıcı, 7 yaşındaki Ceren Ergüven ve ismi öğrenileleyemen 1 kişi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde jandarma yol güvenliği alırken, kazanın şokunu atlatamayan yolcular yol kenarına oturup kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin de olay yerine gelerek kaza ve yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Bir süre sonra ise Edremit Belediyesi’ne ait yeni 3 otobüs gelerek, yol kenarında bekleyen vatandaşları alıp Edremit’e götürdü. Edremit Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergüven kazayı anlatarak, "Otobüsler sıkışınca mecburen şoför arkadan çarptı. Bizi korumak için mümkün olduğu kadar kendini feda etti, çünkü şoför sıkıştı arabada. Eğer biraz daha sağa gelseydi, biz yuvarlanıp tarlanın içine girecektik. Bizi şoför kurtardı" dedi.

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