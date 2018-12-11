HABER

Çanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, TIR'ın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeçi (54), Caner Bucak (53) ve Hatice Gökhan (47) toprağa verildi.

Çanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildi

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, TIR'ın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeçi (54), Caner Bucak (53) ve Hatice Gökhan (47) toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Biga ilçesi Yeniceköy mevkiinde meydana geldi. İbrahim Orhan yönetimindeki 16 BM 893 plakalı TIR, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki işçilerden Caner Bucak, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci ve Hatice Gökhan hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Ölen işçilerden Caner Bucak Biga'da, Fikriye Gergin ve Pakize Keçeci Biga'ya bağlı Yenice köyünde, Hatice Gökhan ise Yenice ilçesi Kalkım beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Caner Bucak'ın Biga’da, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga İlçe Müftüsü Fahri Tüfekcioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildiÇanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildiÇanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildiÇanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı zorlaştırdıBolu Dağı'nda kar ve sis ulaşımı zorlaştırdı
Adanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü olduAdanalı ressam, İran ve Türkiye sanatına köprü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.