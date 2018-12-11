Çanakkale'de servis kazasında ölen 4 işçi toprağa verildi

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, TIR'ın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeçi (54), Caner Bucak (53) ve Hatice Gökhan (47) toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Biga ilçesi Yeniceköy mevkiinde meydana geldi. İbrahim Orhan yönetimindeki 16 BM 893 plakalı TIR, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki işçilerden Caner Bucak, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci ve Hatice Gökhan hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Ölen işçilerden Caner Bucak Biga'da, Fikriye Gergin ve Pakize Keçeci Biga'ya bağlı Yenice köyünde, Hatice Gökhan ise Yenice ilçesi Kalkım beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Caner Bucak'ın Biga’da, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga İlçe Müftüsü Fahri Tüfekcioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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