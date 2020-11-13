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Çanakkale’de sigara ve maske denetimleri

13.11.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Çanakkale’de kalabalık olan sokak ve caddelerde sigara ile maske denetimleri gerçekleştirildi.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) vaka sayısı durdurulamayınca tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Çanakkale’de kalabalık olan sokak ve caddelerde sigara ile maske denetimleri gerçekleştirildi.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) vaka sayısı durdurulamayınca tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Çanakkale’de, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde sigara içme yasağı ve maske kurallarına uyulup, uyulmadığına dair kontroller gerçekleştirildi.
Hiç maske takmayan ya da çenesinin altında bulunanlar polis ve zabıta ekiplerince uyarıldı. Sigara yasağının ilk gününde de vatandaşlar ve işletme sahipleri uyarıldı.
Çanakkale’de sigara içilmesi yasak alanlar
Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından hangi sokak ve caddelerde sigara içilmesi yasak olduğunu belirledi. Konuya ilişkin Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu; Kordon, Yeni Kordon, İskele Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Yalı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Troya Caddesi, Halk Bahçesi, Eski Balıkhane Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Güzelyalı köyü sahil bandı, Dardanos sahil bandı, köy meydanları, pazar yerleri, meydanlar, park ve bahçeler, toplu taşıma otobüs durakları, okul giriş ve çıkışlarında sigara içme yasağının getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına bunun dışındaki saatlerde dışarı çıkmamaları kararı alındı.

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