Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir lokanta sahibi, tartıştığı müşterileri tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Küçükkuyu beldesinin Sahil Mahallesi'nde bulunan et lokantasına gelen
kişiler ile işletme sahibi Ersin Tetik (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine lokantanın sahibi Tetik silahla vuruldu, şüpheliler ise kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık
Devlet Hastanesine kaldırılan Tetik, buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama
Hastanesine sevk edildi. Tetik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Silahlı kavgaya karıştığı güvenlik kameralarınca tespit edilen E.P. ve M.T ise yakalandı.
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