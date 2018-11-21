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Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:49 | Son Güncelleme

Olay yerinden kaçan katil zanlısı, emniyete teslim oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir kahvehaneye gelen Eray A, işletme sahibi Ergün Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray A, yanında getirdiği pompalı tüfekle işletme sahibine iki el ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ergün Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, inlemelerin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Suç mahallinden kaçan katil zanlısı, daha sonra Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

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