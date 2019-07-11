Çanakkale’de şimşekler geceyi aydınlattı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir'de dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Çanakkale ve Balıkesir'de dün gece gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla gecenin karanlığında arka arkaya çakan şimşekleri görüntüledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ise Aslan Babuççular isimli vatandaş, cep telefonu kamerasıyla şimşek çakma anını kaydederken yıldırım düştü. O anlar Babuççular'ın cep telefonunun kamerasına yansıdı.

​Çanakkale’den Bozcaada’ya sabah ve akşam yapılan feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

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