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Çanakkale’de sirenler 6 dakika erken çalınca ortam gerildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleşen 10 Kasım töreninde sirenler 6 dakika erken çaldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleşen 10 Kasım töreninde sirenler 6 dakika erken çaldı. Hatanın anlaşılması üzerine saat 09.05’te bir kez daha saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü nedeniyle Yıldırım Akbulut Meydanı’nda gerçekleşen töreninde bir kriz yaşandı. İlçedeki 10 Kasım töreninde sirenler 6 dakika erken çaldı. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Kasın Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği yarışmaların şartnamesinde 10 Kasım için ’bayram’ ibaresi kullanmasının tartışmaları bitmeden yaşanan bu hata ortalığı bir anda ayağa kaldırdı. Törende saat henüz 08.59’u gösterirken verilen talimat üzerine sirenler çalmaya başladı. Tören alanında bulunan Kaymakam Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Ardından saat 09.05’te tekrar sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Bu esnada Kaymakam Gökdemir’in çevresinde bulunan Milli Eğitim yetkileri durumu anlatmaya çalıştı. Ortamın sakinleşmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen anma programına geçti.

Bayramiç Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlığın açıklamasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programında 09.05‘te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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