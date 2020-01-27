HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ceza

Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.
Çanakkale’de denizlerdeki av yasağının 1 Eylül’de son bulmasıyla birlikte su ürünlerine yönelik denetim ve kontroller devam ediyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gırgır ve trol balıkçı gemilerinde av etkinliklerine katılarak, tekne mürettabatına avlanma konularında da çeşitli bilgi veriyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, beraberindeki 4 kontolör uzman ile birlikte 31 metre uzunluğunda, 13 metre 60 santimetre genişliğindeki 40 mürettebatı bulunan Çalı Balıkçılık isimli gırgırında av etkinliğine katıldı. Yetkililer, teknede dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra hangi balıkları nasıl tekrar doğaya salmaları hususunda tayfaya bilgi verdi.
2019 YILINDA 256 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.
'120 MİLYON TL'LİK BİR EKONOMİK GETİRİSİ OLDU'
Ege, Marmara, Boğazlar ve Gökçeada ile Bozcaada kıyılarına sahip olan Çanakkale’nin, Muğla’dan sonra en uzun kıyı şeridine sahip olan ve böylelikle de ciddi anlamda su ürünleri potansiyeli olan bir yapıya sahip olduğunu belirten Müdür Erdem Karadağ, "2019 yılında 6 bin ton avcılıktan, 2 bin ton civarında da yetiştiricilikten elde ettiğimiz su ürünleri toplamda 8 bin tonu buldu. İlimize de 120 milyon TL'lik bir ekonomik getirisi oldu. Yine ilimizde 2019 yılında 2 bin 256 kontrol ve denetim yapmışız. Bu denetim ve kontrollere bağlı olarak da 153 idari yaptırım uyguladık. Bu 153 idari yaptırıma 256 bin TL'lik bir idari para cezası kesildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü 
Depremzedeler geceyi çadırda geçiriyorDepremzedeler geceyi çadırda geçiriyor
Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Kırıkkale’nin tek down sendromlu oto lastik ustası

Bu tamirciye giren şaşırmadan edemiyor! Tam 10 yıldır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.