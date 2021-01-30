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  4. Çanakkale’de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 4. günde arama çalışmaları tekrar başladı

Çanakkale’de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 4. günde arama çalışmaları tekrar başladı

30.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 4.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 4. günde arama çalışmaları yağmur ve soğuk havaya rağmen tekrar başladı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali’ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek’i (50) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Dört gün önce sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.
Üç günden bu yana süren çalışmalar bu sabah 9.30’da itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri’nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yapıyor. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı da kullanılıyor.
Arama çalışmaların ikinci günüde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedine ulaşılırken, otomobil de üçüncü gün bulundu.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden kadının cesedine ulaşılırken, Meracıoğlu’nun yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

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