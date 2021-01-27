Çanakkale’de suya kapılanların kimliği belli oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yükselen baraj sularına kapılan cip içerisindeki birisi kadın 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerine gelerek arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden bugün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp, kayboldu. Kayıp 2 şahsın arama çalışmaları devam ediyor. Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen şahısların yardımına gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Suya kapılanların kimlikleri belli oldu

Sabah saatlerinde ciple Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne gitmeye çalışırken suya kapılan vatandaşların kimlikleri belli oldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu’nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek’in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi.