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  4. Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 altın sikke ile 1 dedektör ele geçirildi.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 altın sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde tarihi eser arayacağı bilgisi üzerine önlem aldı. Eski Gelibolu- Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde önlem alan ekipler, şüpheli Y.A.'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde 1 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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