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Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun yanına bırakılan valiz, çevrede paniğe neden oldu.

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun yanına bırakılan valiz, çevrede paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı.
Kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'ndeki parkta Çanakkale Deniz Savaşları'nda, Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken kullandığı tarihi topun yakınlarında, saat 18.00 sıralarında, valiz görenler, paniğe kapılıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paniğe neden olan valiz, boş çıktı.

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