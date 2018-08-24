HABER

Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ   ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü.

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu.

Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti.

Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- Lapseki İskelesi
- Araç kuyruğu

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE (DHA)

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar ettiGÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Diğer Haberler
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.