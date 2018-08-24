Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu.
Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti.
Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- Lapseki İskelesi
- Araç kuyruğu
Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE (DHA)
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!