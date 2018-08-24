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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi gece saatlerinde de devam ediyor. Kent merkezindeki feribot iskelesinde ve Lapseki feribot iskelesinde araç kuyruğu 3'er kilometreyi buldu.

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi gece saatlerinde de devam ediyor. Kent merkezindeki feribot iskelesinde ve Lapseki feribot iskelesinde araç kuyruğu 3'er kilometreyi buldu.
Ege ve Kuzey Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek dün dönüşe geçti. Bu nedenle Çanakkale Feribot iskelelerinde dönüş yoğunluğu erken başladı. Özellikle İstanbul ve Trakya’daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Çanakkale merkez feribot iskelesinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk akşam saatlerinde 3 kilometreye düştü. Öte yandan Gelibolu ilçesine geçmek isteyenler Lapseki feribot iskelesinde yine 3 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşturdu.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferleri saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

Burak GEZEN-Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

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