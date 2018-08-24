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Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü.

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti. Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

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