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Çanakkale’de tatilcilerin feribot kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de feribot iskelelerinde bayram tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de feribot iskelelerinde bayram tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlerden Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler Çanakkale Boğazın'ın Avrupa Yakası'ndaki Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde araç kuyrukları oluşturdu. Gestaş firması boğaz hattında 11, Adalar hattında ise 6 feribotla saatsiz olarak seferlerini sürdürürken, sabah saatlerinde boğazın Avrupa yakasında Lapseki’ye geçişin sağlandığı Gelibolu feribot iskelesi ile Çanakkale merkeze geçişin sağlandığı Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde araç kuyrukları 2 kilometreyi buldu. Yoğunluk zaman zaman artarken, tatilciler bazen kuyrukta bir saate kadar beklemek zorunda kalıyor. Tatilciler yıllardır süren feribot çilesinin sona ermesi için inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

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