Çanakkale’de tavuk hırsızlığı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tavuk hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi arkasında bir tavuk çiftliğinde çuvallar içinde 14 tane tavuğu çalan 5 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından suçüstü yakaladı. S.B. (17), Ö.A. (17), B.S. (19), R.E. (19), U.Y. (17) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden S.B. (17), Ö.A. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale Cezaevi’ne gönderildi.

3 şüpheli B.S. (19), R.E. (19), U.Y. (17) ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tavuklar polisler ekiplerince sahibine teslim edildi.



