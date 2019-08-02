Çanakkale'de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak M.K. ve R.K. çiftinin 180 bin lirasını dolandıran M.D., aynı çifti 380 bin lira daha dolandırmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Eceabat'ta yaşayan M.K. ve R.K. çiftini arayan M.D. kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiğini, yardımcı olacağını söyleyen M.D., çifti 180 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eceabat ilçesinde telefon dolandırıcılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, M.K. ve R.K. çiftiyle görüştü. Polis tarafından telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirilen çift, telefon dolandırıcısı M.D. ile görüşmeye devam etti. Ekipler ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla M.K.'yi talibe aldı. 31 Temmuz gecesi M.K., kendisinden istenen 380 bin lirayı teslim edeceği sırada, telefon dolandırıcısı M.D. Asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.D.'nin 7 Mayıs tarihinde bir kişiyi de 450 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.D., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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