HABER

Çanakkale’de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kendisini savcı ve polis tanıtarak evli bir çifti dolandıran M.D.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kendisini savcı ve polis tanıtarak evli bir çifti dolandıran M.D. isimli şüpheli, aynı çifti ikinci kez dolandırmak üzereyken polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Eceabat’ta M.K. ile R.K. isimli çifti arayan M.D., kendisine polis ve savcı süsü vererek evli çifti kandırdı. Çifte ‘Terör örgütüyle bağlantınız tespit edildi’ diyen M.D., korkan çifte yardım etme bahanesiyle 180 bin TL’sini aldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eceabat’ta telefon dolandırıcılığı ihbarı üzerine bölgede harekete geçti. M.K. ve R.K. ile görüşen polis ekipleri, çiftin dolandırıldığını anlatarak yardımcı olmak istedi. Uzun uğraşlar sonunda ikna olan çift dolandırıcı M.D. ile görüşmeye devam etti.
24-31 Temmuz tarihleri arasında M.K.’yi takibe alan ekipler, 31 Temmuz gecesi M.K. kendisinden 380 bin TL isteyen M.D.’ye parayı teslim edeceği sırada, dolandırıcı şahıs asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.D.’nin yapılan sorgusunda 7 Mayıs tarihinde bir kişiyi 450 bin TL dolandırdığı belirlendi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.D., adliyeye sevk edildi.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Otobüste esrarla yakalanan İranlı 3 yolcuya gözaltıOtobüste esrarla yakalanan İranlı 3 yolcuya gözaltı
Marketteki yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastanelik olduMarketteki yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.