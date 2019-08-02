Çanakkale’de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kendisini savcı ve polis tanıtarak evli bir çifti dolandıran M.D. isimli şüpheli, aynı çifti ikinci kez dolandırmak üzereyken polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Eceabat’ta M.K. ile R.K. isimli çifti arayan M.D., kendisine polis ve savcı süsü vererek evli çifti kandırdı. Çifte ‘Terör örgütüyle bağlantınız tespit edildi’ diyen M.D., korkan çifte yardım etme bahanesiyle 180 bin TL’sini aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eceabat’ta telefon dolandırıcılığı ihbarı üzerine bölgede harekete geçti. M.K. ve R.K. ile görüşen polis ekipleri, çiftin dolandırıldığını anlatarak yardımcı olmak istedi. Uzun uğraşlar sonunda ikna olan çift dolandırıcı M.D. ile görüşmeye devam etti.

24-31 Temmuz tarihleri arasında M.K.’yi takibe alan ekipler, 31 Temmuz gecesi M.K. kendisinden 380 bin TL isteyen M.D.’ye parayı teslim edeceği sırada, dolandırıcı şahıs asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.D.’nin yapılan sorgusunda 7 Mayıs tarihinde bir kişiyi 450 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.D., adliyeye sevk edildi.

