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Çanakkale'de termik santraldeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

ODAŞ Enerji: - "Tüm önlemler alındı ve durum kontrol altında"

ÇANAKKALE (AA) - ODAŞ Enerji tarafından, Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulu termik santralde çıkan yangınla ilgili tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Termik santralin bünyesinde olduğu ODAŞ Enerji'den yapılan yazılı açıklamada, Çan ilçesinde bulunan ve 340 megavat kurulu gücüne sahip olan Çan-2 Termik Santrali'ndeki yangının derhal müdahale edilerek söndürüldüğü belirtildi.

Dumandan etkilenen çalışanlara gerekli müdahalenin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tüm önlemler alındı ve durum kontrol altında." ifadesi kullanıldı.

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Çanakkale ODAŞ Enerji termik santraldeki yangın

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