Çanakkale'de TOKİ konutları için kura heyecanı yaşandı

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. 2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı. Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1915 kişi başvuruda bulundu.

