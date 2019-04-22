Çanakkale’de tören alanları hazırlanıyor

24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadasındaki tören alanları hazırlanıyor.

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl anma törenleri, 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak. 24 Nisan günü ilk tören Şehitler abidesinde düzenlenecek. Törenlerin gerçekleştirileceği Şehitler Abidesinde hazırlıklar sürüyor.

Aynı gün Fransız Mezarlığı, İngiliz (Cape Helles) Anıtı ve 57. Alay Piyade şehitliğinde de birer tören düzenlenecek.

24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece, Anzak koyunda Avustralya ve Yeni Zelandalıların katılacağı Şafak Ayini düzenlenecek. Anzak birliklerinin çıkarma yaptığı şafak vaktinde gerçekleştirilecek törenler için de bölgede hazırlıklar sürüyor.

25 Nisan’da törenlerin yapılacağı Avustralya Lone Pine (Tek Çam) ve Conkbayırı’nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı’nda da hazırlıklar sürüyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bu sene Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümünü yine törenlerle, anmalarla, etkinliklerle anacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bu yılda büyük bir huzur içerisinde güvenle atalarımızı, ecdadımızı, rahmetle, minnetle, şükranla yad etmiş olacağız. Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklar, şuan da burada bulunduğumuz yerde 104 yıl önce bir kıyametin koptuğu, bize haksızca saldıranları durdurduğumuz mekanlar. Mehmetçiğin destan yazdığı o adeta yok olacak denen milletin nasıl var olduğu, nasıl o küllerinden doğduğu, nasıl ayağa kalktığı yerlerdeyiz şuanda. O yüzden biz buraların hatıralarını çok iyi biliyoruz. Bizde o büyük kahramanlığı çok sevdiğimizi, unutmadığımızı, unutturmayacağımızı da yapmış olduğumuz törenlerle tekrar tekrar hatırlıyoruz ve bu törenleri de yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl 104’üncü yıldönümü. Yine 57. Alay yürüyüşü olacak. 57. Alay’ın o sefere çıktığı, cepheye gitmek için o kahramanlık destanını yazdığı sürecin başlangıcından hep beraber binlerce gencimizle birlikte yürüyüş yapacağız ve 57. Alay’ın en son geldiği nokta Conkbayırı’nda törenlerimizi yapmış olacağız. Yine aynı şekilde Çanakkale Cephesi’nin diğer bölgelerinde kahramanlık yapan, gazi olan, şehit olan atalarımızı da hep beraber yad etmiş olacağız. Dolayısıyla bu haklı gururu bütün milletimizle birlikte yaşayacağız. 104 yıldan beride biz bu törenleri yapıyoruz. İnşallah yine yapacağız. Çanakkale Destanı, Çanakkale kahramanlığı bizim için çok kıymetli. Seyir Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Esat Paşa, Cevat Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk herkes buradaydı ve çok büyük işler başardılar. Bizde onların torunları olarak da bu kahramanlığı asla unutmayıp gelecek kuşaklara aktaracağız. Tabi biz burada ecdadımızı, o kahramanlarımızı anarken bir taraftan da yabancılarda burada olacaklar. Yine Avusturyalılar, Yeni Zelandalılar, İngilizler, Fransızlar yani o dönemin İtilaf Devletleri’nin askerlerinin torunları da burada olacak. Onlarda Türkiye’de ülkemizde huzur ve güven içerisinde bundan önce olduğu gibi bu yılda anma törenlerini gerçekleştirecekler. Biz yine onlara daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Türk misafirperverliğini göstereceğiz. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.

Törenlere ilginin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu belirten Kaşdemir, “Bu yıl geçtiğimiz yıldaki rakamlardan daha fazla katılımcı bekliyoruz. Yapılan rezervasyonlara baktığımız zaman geçmiş yıldan daha fazla bir yabancı katılımcı söz konusu” şeklinde konuştu.